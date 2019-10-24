ЦСКА – «Ференцварош»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.71.



«Встреча двух аутсайдеров этой группы. «Ференцварош» тренирует Ребров, и его команда старается играть надёжно в обороне с быстрым выходом в контратаку. И с этим у «армейцев» могут возникнуть проблемы. «Ростову» ЦСКА проиграл именно из-за того, что ничего не смог поделать с быстрым выходом ростовчан из обороны в атаку. Также у команды Гончаренко короткая «скамейка», много травм, а футболисты уже устали. Не хватает фланговых защитников. Справа, понятно, есть Марио Фернандес, а слева играет Кучаев, номинально центральный полузащитник.



ЦСКА много пропускает во втором тайме, потому что центральные полузащитники начинают уставать. А Обляков и Ахметов всё-таки не являются игроками оборонительного плана. Поэтому и возникают моменты у ворот Игоря Акинфеева.



Думаю, что ЦСКА будет очень сложно выиграть, даже несмотря на то, что матч пройдёт на домашней арене. «Ференцварош» — неплохая команда, которая, между прочим, сыграла вничью с «Эспаньолом» на выезде. Думаю, что в матче будет много свободных зон. И это будет на руку футболистам «Ференцвароша», которые будут убегать в контратаки против медлительных центральных защитников ЦСКА.



Перерыв на матчи сборных пойдёт на пользу «армейцам», но всё равно легко в этом матче не будет. Думаю, что стоит ожидать результативного матча. Команды будут раскрываться, играть в атаку, так как победа нужна обоим клубам, чтобы продолжать борьбу за выход в плей-офф», — сказал Радимов.

ЦСКА – «Ференцварош». Прогноз: украинец впечатлит Москву контратаками «Ференцварош» — явный аутсайдер матча с ЦСКА, но венграм нечего терять в битве с «армейцами».