«Ахмат» — «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 7.00, ничья в первом тайме за 2.03.



«Со сменой тренера «Ахмат» вроде встряхнулся. Но, мне кажется, тренер недорабатывает, нет настроя на игру, «горения» у футболистов. Он только делает упор на то, что «мы изменим тактику», будем играть в три защитника, будем играть еще что-то.

Есть только один человек в «Ахмате», которого хотелось бы отметить, — «энерджайзер», как я его называю, Бериша: берёт мяч, никому не отдаёт, но всё равно очень активен и создаёт много моментов. При всём этом «Арсенал» посильнее. Думаю, гости победят. Мои ставки: победа «Арсенала», ничья в первом тайме и обе забьют».



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