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«Ростов» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 14-го тура РПЛ

«Ростов» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 14-го тура РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Ростов» – «Сочи».

Ставка: победа «Ростова» и обе забьют за 3.80, тотал больше 2,5 мяча за 1.90.

«Ростов» получил такую оплеуху в прошлом туре в Санкт-Петербурге, которую надо быстрее забыть. А тренер Карпин сумеет это сделать довольно быстро, выкинуть из голов своих футболистов то крупное поражение.

«Сочи», конечно, стал значительно лучше, чем в начале сезона. Есть кому забивать. Однако «Ростов» при этом солиднее, правильнее и умнее. Мои ставки — победа «Ростова», обе забьют и ТБ 2,5».

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