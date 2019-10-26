«Ростов» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 14-го тура РПЛ
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Ростов» – «Сочи».
Ставка: победа «Ростова» и обе забьют за 3.80, тотал больше 2,5 мяча за 1.90.
«Ростов» получил такую оплеуху в прошлом туре в Санкт-Петербурге, которую надо быстрее забыть. А тренер Карпин сумеет это сделать довольно быстро, выкинуть из голов своих футболистов то крупное поражение.
«Сочи», конечно, стал значительно лучше, чем в начале сезона. Есть кому забивать. Однако «Ростов» при этом солиднее, правильнее и умнее. Мои ставки — победа «Ростова», обе забьют и ТБ 2,5».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 26 октября 2019
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 25 октября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:53
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:53
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 октября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
Партнерский контент