«Шальке» — «Боруссия» Д: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Шальке» — «Боруссия» Д.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.09.



«Шальке» — «Боруссия — всегда очень интересно, эмоционально, с потрясающей атмосферой на трибунах. Но не всегда суперрезультативный матч. Не факт, что здесь будет россыпь голевых моментов.

Во-первых, «Шальке» — непредсказуемая команда. Давид Вагнер — хороший специалист, быстро выправил ситуацию после прошлого провального сезона. Это касается и обороны, и атаки. Амин Арит пришел в себя наконец-то, в прошлом сезоне по дискотекам ходил. Сейчас он так здорово играет, что за ним следит «Барселона». И другие важные футболисты «Шальке» находятся в хорошей форме, но при этом команде не хватает стабильности. «Шальке» может неожиданно приехать в Лейпциг, выдать рациональный, классный матч и выиграть на выезде, а потом уступить «Хоффенхайму» после пары контратак.

С дортмундской «Боруссией» «Шальке» попытается сыграть рационально, в первом тайме уж точно, понимая, что в противном случае есть риск получить довольно много моментов и много пропущенных мячей. «Боруссия» — тоже отдельное развлечение, особенно для тех, кто за Дортмунд не болеет. Болельщикам «Боруссии» можно только посочувствовать: три ничьи подряд со счетом 2:2 в матчах, где команда должна была победить. Причём пропускают дортмундцы в концовках.

Неожиданно выбывают из строя то Пако Алькасер, то Марио Гётце. Сейчас вот Марко Ройс подхватил грипп. Матч «Шальке» — «Боруссия» — крайне непредсказуемая история. Люсьен Фавр — очень осторожный тренер, с сильными командами пытается сыграть на контратаках. 4-4-2 — наиболее подходящая для этого схема: плотная оборона, рациональные действия и быстрые атаки, потому что впереди игроки высочайшего класса. Даже такие, как Юлиан Брандт, периодически остаются в запасе.

В Бундеслиге высокая плотность, Фавру нужны очки из-за постоянной критики, Дортмунд уже растерял достаточно, поэтому «Боруссия» сыграет рационально. Команды обе не будут раскрываться, будут искать шансы в не слишком рискованных атаках и где-то заманивать соперника, рассчитывая на контратаки.

Здесь нет очевидного фаворита. Мне кажется, игру изменит первый гол. Предлагаю задуматься над таким вариантом: первый тайм аккуратный и рациональный, кто-то забивает и игра начинает раскрываться. Второй тайм получится более результативным, чем первый».



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