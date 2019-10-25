«Адмирал» — «Сочи»: прогноз Андрея Сидоренко на игру КХЛ

Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси, челябинского «Трактора», московского «Спартака» и минского «Динамо» Андрей Сидоренко дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Сочи».
Ставка: победа «Адмирала» с учетом овертайма и буллитов за 1.75.
«Матч между «Адмиралом» и «Сочи» должен получиться боевым. Как иногда говорят, «игра от ножа». Каждая из команд постарается не допускать ошибок в обороне, а потом, думаю нас ждёт закрытый хоккей по схеме «один-четыре».
Сочинцы имеют восьмиматчевую серию поражений. Не помогает пока команде и смена главного тренера. Глупо было думать, что так, в одночасье, команда исправит положение. Нужно время, чтобы игроки привыкли к «новым правилам», к новой схеме игры. Психологическое положение у команды из столицы Олимпиады-2014 не из лучших. Хватит ли у них сил, чтобы сдержать натиск «Адмирала», — большой вопрос. Ведь матч во Владивостоке уже третий на выезде кряду.
Дальневосточники, наоборот, поймали свою игру. Команда смотрится неплохо, игроки стараются, играют с огромным желанием. Фаворитом считаю «Адмирал». Команда пополнит свою копилку ещё двумя очками», — сказал Сидоренко.
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