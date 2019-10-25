Эксперты назвали шансы «Краснодара» и ЦСКА выиграть Лигу Европы

Вчера «Краснодар» и ЦСКА провели свои третьи матчи на групповом этапе Лиги Европы. Краснодарцы в Турции переиграли турецкий «Трабзонспор» (2:0), а команда Виктора Гончаренко потерпела третье поражение. На этот раз москвичи проиграли венгерскому «Ференцварошу» (0:1).



Букмекеры оценили шансы российских клубов выиграть турнир. Сделать ставку на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 126.0. Это соответствует примерно 0,8%. В своём квартете «быки» пока идут на 3-м месте, набрав 3 очка. У лидирующего «Базеля» — 7 очков, у «Хетафе» — 6.



Шансы ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 201.0 (0,5%). У подопечных Виктора Гончаренко крайне тяжёлая ситуация: команда не смогла набрать очки в первых трёх матчах. В группе H лидирует «Эспаньол» с 7 очками. На одно очко меньше у болгарского «Лудогорца». «Ференцварош» на третьем месте, набрав 4 очка.



По оценке экспертов, фавориты Лиги Европы — английские «Арсенал» (коэффициент 6.0, 13%) и «Манчестер Юнайтед» (6.5, 12%). Поставить на «Севилью» можно за 10.0 (8%), а на «Рому» — за 16.0 (6%).



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