«Рубин» — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Урал». Игра состоится 25 октября и начнётся в 19:30 мск.



Ставка: победа «Урала» и обе забьют за 6.50.



«Урал» довольно высоко находится, он много забивает. При этом и пропускает, правда. А так как играть будут в Казани, я думаю, обе команды забьют. Но при этом всё равно «Рубин» на своём поле выступает не очень удачно. И, ещё раз повторю, «Урал» забивает довольно много. Поэтому отдаю победу гостям, ставлю на ничью в первом тайме, и обе забьют», — сказал Ловчев.



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