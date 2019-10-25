«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.65.



«У екатеринбуржцев всё пока не слава богу, но надо понимать, что и соперники у них в последних пяти проигранных матчах были ого-го! СКА, московское «Динамо», «Авангард» и два раза «Ак Барс» — ничего себе?!!! Конечно, не поймай нынче «Автомобилист» функциональную яму, результат всяко был бы лучше, а не одно скорбное очко в пяти матчах. И теперь к яме функциональной добавилась яма психологическая, а она может быть гораздо страшнее.



В этом плане «Магнитке», конечно, легче. Во все свои ямы она уже упала в самом начале сезона. И сейчас уже практически вылезла. Ну, не совсем, конечно, но всё равно выглядит значительно веселей – даже «Ак Барсу» даёт бой и даже его обыгрывает. То есть при любых раскладах имеет перед «Автомобилистом» преимущество в психологическом настрое, а это, знаете ли, немало уже само по себе.



С другой стороны, «Автомобилист» играет дома, и в предстоящем матче это тоже будет иметь определённое значение, как и в любой игре, где победитель определяется на тоненького. То есть в принципе соперники в чём-то равны, и наличие одного компенсируется отсутствием другого. Статистика личных встреч нам вряд ли поможет. Там, конечно, налицо серьёзное преимущество магнитогорцев, но в последние пару лет наблюдается равенство, а где-то даже и преимущество «Автомобилиста».



И всё-таки мне кажется, что решающим станет именно психология. А она у «Магнитки» в данном конкретном случае на порядок лучше. Поэтому есть смысл поставить на победу гостей, с небольшим преимуществом, вряд ли больше, чем в две шайбы, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

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