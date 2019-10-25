«Рубин» – «Урал»: прогноз Владислава Радимова на игру Российской Премьер-Лиги

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» – «Урал».



Ставка: победа «Рубина» за 2.32.



«Урал» не показывает целостной игры. Даже «Тамбов», занимающий последнюю строчку, выглядел хорошо в матче с ними. Скажу больше: тамбовчане выглядели даже немного лучше, чем команда Парфёнова, им просто не хватило удачи.



«Рубин» – крепкая и организованная команда, которая играет в хороший футбол. Мне очень понравилась казанская команда во встрече со «Спартаком» после перерыва на матчи сборных. Этот матч пройдёт в Казани, и это тоже на руку команде Шаронова. На мой взгляд, «Рубин» — фаворит в этом матче и должен одержать победу.



«Урал» – самая пропускающая команда чемпионата, часто матчи с их участием получаются результативными. «Рубин» в плане результативности — непредсказуемая команда, но по игре это более сбалансированный коллектив, чем «Урал». Поэтому я и поставлю на то, что казанский клуб победит в этом матче», — сказал Радимов.

«Рубин» — «Урал». Прогноз: Парфёнов не позволит Шаронову набрать три очка «Урал» проиграл «Рубину» лишь в одном из шести последних матчей.