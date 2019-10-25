«Альба» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на игру Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Альба» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА минимум в 8 очков за 1.90.



«Для главного тренера ЦСКА Дмитриса Итудиса Берлин город особенный. Именно в этом городе Итудис одержал свою первую победу в роли главного тренера команды Евролиги. В этом же городе Итудис завоевал свой первый титул чемпиона Евролиги. В Берлине его команда ни разу не уступала хозяевам площадки. Кроме того, эта арена раньше называлась «О2», а сейчас называется «Мерседес-Бенц». Поверьте мне, игроки ЦСКА, как автолюбители, большей своей частью склоняются к тому, чтобы водить автомобили именно этой марки.



А теперь серьёзно. «Альба» в трёх матчах одержала две победы, ЦСКА – три. Эти команды занимают первые два места по результативности среди всех команд Евролиги – 91,3 очка в среднем набирают они за матч. Правда, «Альба» и пропускает в своё кольцо ровно столько же, тогда как ЦСКА только 75.



Это будет очень результативный матч. «Альбе», для того чтобы решить проблему, нужно каким-то образом наладить свою защиту. Не знаю, как у них это получится, но тренер «Альбы» один из самых опытных в Евролиге.



ЦСКА все последние матчи только наращивает темп – темп в прямом смысле. Количество быстрых атак все время растет, процент реализации этих атак тоже растет, хотя есть ещё куда прибавлять», — сказал Гомельский.



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