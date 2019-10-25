«Рубин» – «Урал»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч РПЛ

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» – «Урал».



Ставка: «Рубин» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.78.



«Любая встреча середняков в нашем чемпионате — это история довольно непредсказуемая. В конце концов, наш чемпионат может быть не самого высокого уровня и в пятёрку не входит, но он очень конкурентный. Каждая команда может обыграть каждую и проиграть любому сопернику, в чём мы уже неоднократно убедились.



«Рубин» после неплохого старта начал терять очки, опускаться в турнирной таблице. Но в Москве против «Спартака”, против нового главного тренера «Спартака» «Рубин» сыграл очень неплохо по большому счёту. Команда вполне могла выиграть. Были моменты, но встреча завершилась вничью 0:0.



«Урал» — это команда, которая долгое время играла на выезде намного хуже, чем на своём поле. Была откровенно домашней командой, но в последнее время ситуация несколько начала меняться и «Урал» начал набирать очки, в том числе в гостях. Этот гостевой ком где-то был преодолен. При этом, наверное, не стоит обращать внимание на то, что «Урал» дома проигрывал лидерам чемпионата, пропускал по три мяча. Всё-таки команда Парфёнова от многих команд-середняков в Российской Премьер-Лиге отличается тем, что она старается играть в футбол вне зависимости от статуса соперника. Она не садится в глухую оборону, не отбивается и не рассчитывает только на контратаки. Поэтому матч «Рубин» — «Урал» может получиться довольно увлекательным.



Хотя давайте ещё раз посмотрим на результаты «Рубина», и мы выясним, что в последнее время команда и пропускает мало, и забивает мало. Здесь сложно определить фаворита. Мне кажется, что фактор домашнего поля может сыграть какую-то роль, несмотря на то что «Урал» на выезде научился играть. Тем не менее «Рубин» обрёл более-менее ту стабильность, которая была в начале сезона, и провальных матчей у «Рубина» в последние недели не было.



«Рубин» играет на своём поле, «Рубин» хорошая команда, у «Рубина» молодой состав и, может быть, где-то не очень опытный. «Рубин» старается играть в футбол, то же делает и «Урал». Поэтому я бы рассмотрел такой вариант, при котором «Рубин» на своём поле не должен проигрывать «Уралу», команде, которая примерно равна по уровню игры, и при этом не будет какой-то россыпи забитых мячей. Такой комбинированный вариант: хозяева не проиграют и тотал матча меньше 3,5 мячей», — сказал Кривохарченко.

«Рубин» — «Урал». Прогноз: Парфёнов не позволит Шаронову набрать три очка «Урал» проиграл «Рубину» лишь в одном из шести последних матчей.