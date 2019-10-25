Skate Canada 2019: прогноз Эммы Гаджиевой на фигурное катание

Мастер спорта по фигурному катанию, спортивный журналист и блогер, ведущая «Матч! Страна», экс-ведущая радиостанции «Спорт FM» Эмма Гаджиева дала прогноз на этап Гран-при Skate Canada.



Ставка: победа Александры Трусовой за 2.50.



«На этой неделе второй этап Гран-при – Skate Canada. Я искренне верю, что, в отличие от предыдущего этапа в Америке, судейство будет объективным. Судьи не будут обращать внимание на страну, которую представляет тот или иной фигурист, а будут оценивать исключительно выступление спортсмена. В том, что мы с вами получим удовольствие и лишний раз убедимся, что в России тренируются лучшие фигуристы, я даже не сомневаюсь.



Начнём с самого интересного – женское одиночное катание. От России будут выступать три фигуристки. Это Серафима Саханович, которую тренирует Ангелина Туренко в Питере, Александра Трусова, ученица Этери Туберидзе, которая тренируется в Москве, и Евгения Медведева, которая тренируется в Канаде у Брайана Орсера. Нельзя не отметить соперниц – опаснейшая японская фигуристка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл, которая неделю назад дома выиграла медаль этапа Гран-при.



Давайте посмотрим, кого считают фавориткой в короткой программе букмекеры. Александра Трусова является фавориткой, на её победу дают коэффициент 2.50. По 3.50 коэффициенты на победу Медведевой и Кихиры и 10.0 на победу Теннелл. С коэффициентами на короткую программу я не очень согласна. Мне кажется, что фавориткой здесь является японская фигуристка, потому что в её арсенале есть тройной аксель, который она будет прыгать в короткой программе. Плюс неплохое скольжение, неплохой каскад. Она симпатична судьям. Мне кажется, что Рика может выиграть короткую программу в Канаде. Объясню, почему Трусова может уступить. Потому что четверной прыжок нельзя прыгать в короткой программе. В связи с этим у Рики базовая стоимость технической оценки будет выше.



Что касается итогового результата, то здесь с коэффициентами я согласна. Фавориткой является Трусова. Здесь наша «русская ракета» или «королева четверных», как её называют болельщики в России, может победить. Помните, был хоккеист Павел Буре, которого называли «русская ракета»? Теперь у нас в фигурном катании есть своя. Саша Трусова со своими четверными прыжками вполне способна выиграть этап Гран-при, не допустив к золоту японскую фигуристку. Я уверена в том, что золото будет за российской фигуристкой.



Что касается Евгении Медведевой, то я думаю, что она будет в тройке призёров. Это ей по силам. Я думаю, что она поборется за серебряную медаль с Рикой Кихирой, хотя японка в произвольной программе может прыгать два тройных акселя в каскаде, поэтому там всё непредсказуемо. Не будем также забывать про американку Теннелл, которая себя очень хорошо показала. Но произвольная программа у неё не столь сильна, поэтому я думаю, что за первую тройку она бороться не будет. Трусова, Медведева, Кихира – три основные девчонки, которые будут стоять на пьедестале почёта в Канаде», — сказала Гаджиева.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.