Дерек Чисора — Дэвид Прайс: прогноз Николая Валуева на бой в тяжёлом весе

Депутат Госдумы России бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев записал прогноз на бой Дерек Чисора (31-9-0, 22 KO) — Дэвид Прайс (25-6-0, 20 KO) в тяжелом весе, на кону которого будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental.

Ставка: Чисора победит досрочно за 1.41.

«Дерек Чисора против Дэвида Прайса — небольшой поединок, тем не менее его победитель может встретиться с Александром Усиком. Причём оба соперника достаточно интересны: один — ростом, другой — размахом рук.



Последние три поединка у Прайса без поражений. Дерек Чисора достаточно неустойчив, тем не менее за Прайсом давно водится звание нокаутёра. Чисора также любит нокауты.



Как будет развиваться поединок? Если будут длительные раунды, то есть даже 12-й, тогда судьи могут отдать предпочтение Дэвиду Прайсу. Он хорошо умеет работать левой. Но вы наверняка помните, что разница в росте не помогла Прайсу одержать победу в Москве в поединке с Александром Поветкиным.



Чисора обладает серьёзными нокаутирующими данными и может нокаутировать соперника до завершения боя. Посмотрим, что будет. Думаю, Чисора досрочно завершит поединок победой».