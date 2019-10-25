G2 — fnatic: прогноз на киберспортивный матч StarSeries i-League Season 8

Сегодня, 25 октября, состоится матч полуфинала верхней сетки StarSeries i-League Season 8, в котором сыграют G2 и fnatic.



Ставка: победа fnatic за 1.61.



Команды не так давно встречались, и об этом стоит вспомнить. Уже в текущих ростерах G2 и fnatic пересеклись на Dreamhack Masters Malmo в начале октября. Тогда за две карты французы смогли взять всего лишь девять раундов (4-16, 5-16). Доминация шведов продолжилась до конца турнира — и в итоге они заняли первое место!



На StarSeries и G2, и fnatic радуют своей игрой. Шведы не смогли справиться лишь с Renegades, которые доказывают, что тоже достойны быть в топе команд планеты. С остальными соперниками (MIBR, Vitality, mousesports, Imperial) проблем не возникло, везде fnatic справлялись на двух картах и почти не оставляли соперникам шансов. Обновлённый состав действительно хорошо сыгрался и сейчас в прекрасной форме.

G2 — одна из неожиданностей чемпионата. Из группы, где помимо них играли такие гранды, как NaVi, EG и AVANGAR, французы вышли с первого места, не проиграв ни одного матча. Достойно уважения! Но мне кажется, что просто соперники G2 были не слишком хорошо готовы к матчам и турниру в целом, поэтому не смогли воспользоваться слабыми местами команды, а они есть.



Fnatic весь турнир пикают и почти всегда выигрывают на Inferno, так что G2 его точно забанят. Хорошим выбором для fnatic в такой ситуации может стать Train или Mirage. Преимуществом для G2 в этом BO3 будет Dust2. Как по мне, спасением для французов в этом матче может стать Overpass, если до него дойдёт дело. А вообще, оптимальным десайдером в этой встрече может стать Nuke.



Таким образом, для меня в этой игре вырисовывается явный фаворит. Fnatic в хорошей форме, у них есть преимущество по маппулу, и они не так давно с лёгкостью выиграли в очной встрече. Ставлю на шведов.