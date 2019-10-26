«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Гутцайта на матч 10-го тура АПЛ

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.97.



«Содержание будет довольно конкретным — «Сити» будет с мячом, «Сити» будет проводить позиционные атаки. «Астон Вилле» надо обороняться на своей половине поля и пытаться убегать в контратаки. Но получится ли это?



Многие обращают внимание на то, что у «Сити» две игры кряду в центре защиты сыграли Родри и Фернандиньо. Кого-то это заботит, кого-то не заботит. Главное здесь — мнение Хосепа Гвардиолы. В этих матчах «Ман Сити» пропустил только один гол — от «Аталанты», одной из самых интересных команд в современном европейском футболе.



Что сделает «Астон Вилла»? Забьёт или не забьёт? Вопрос, на который сейчас не найти ответа. Понятно, что «Сити» будет делать. «Манчестер» играет дома после еврокубков, отметим, что «Астон Вилла» на протяжении недели целенаправленно готовилась к этому матчу. «Сити», как правило, умеет дома расправляться с командами из нижней части таблицы. Была осечка с «Вулверхэмптоном», поэтому вновь подобного настроя «горожане» позволить себе не могут.



Конечно, «Сити» сильнее и намного интереснее «Астон Виллы», которую можно сломать. Сколько гости смогут продержаться? Букмекеры дают небольшие коэффициенты на очевидные варианты. Даже моя любимая ставка на «Сити» с тоталом первого тайма больше 1,5 оценивается в 1,6. Не то.



В этой ситуации мне хочется попробовать нечто новое. А именно тотал второго тайма больше первого. Игра ранняя, по английском времени встреча начнётся в 12:30, что не побуждает футболистов творить с самых первых минут. Команды раскочегарятся во втором тайме, а в первой «Астон Вилла» попытается продержаться».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.