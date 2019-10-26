«Локомотив» — СКА: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 26 октября, в матче регулярного чемпионата КХЛ “Локомотив” на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле встретится со СКА. Встреча начнётся в 17:30 мск.



Две проблемные команды, которые в нынешнем сезоне выступают хуже привычного. “Локомотив” уже успел сменить тренера, после чего худо-бедно начал набирать очки. В восьми последних матчах одержано пять побед, что позволило наконец-то вернуться в зону плей-офф.



СКА в последних девяти встречах проиграл семь раз, а в Ярославль приедет с серией из четырёх неудач подряд. Обмены в клубе из Санкт-Петербурга уже пошли, так что хоккеистам надо срочно прибавлять, иначе велик риск сменить место работы.



Понятно, что гости будут фаворитом, но ставить на них довольно опасно — команда слишком нестабильна. Любопытно другое. В пяти предыдущих встречах “Локо” и СКА в регулярных чемпионатах одна из команд не забивала, а 10 октября 2018 года соперники и вовсе добрались до овертайма с гордыми нулями. Логичнее всего отталкиваться именно от этого.



СКА после серии неудач наверняка постарается сыграть построже в защите, а ярославцам в нынешнем сезоне голы в принципе даются с трудом. Возьмём авантюрную ставку “обе забьют — нет” за 4.00. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Локомотив» — СКА. Прогноз: голы в Ярославле будут только в одни ворота В пяти предыдущих очных встречах «Локо» и СКА в регулярных чемпионатах одна из команд не забивала.