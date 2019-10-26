«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — СКА.



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 4.25.



«Нет, ну в самом деле, только подумаешь, что у ярославцев всё более или менее начинает налаживаться, как «Локомотив» то «Амуру» в Хабаровске влетит, то «Трактору» дома. В итоге ярославцы болтаются в непосредственной близости от зоны плей-офф Западной конференции, но никак в эту самую зону попасть не могут. Как только остаётся последний шаг, так следует провал.



Что касается СКА, то у него таких провалов уже четыре. И в той же самой Западной конференции он уже подобрался к середине зоны плей-офф, и все с нетерпением ждут, что же будет дальше. Как спросил в соцсетях один питерский болельщик, «если Ржигу сняли за первое место, то что должны сделать с Кудашовым?». И лично я не хотел бы сейчас оказаться на месте тех руководителей СКА, которые сделали сборную придатком к должности главного тренера СКА. Своего главного тренера они уволить могут, а что тогда делать со сборной?



Вот и получается у нас, что встречаются команды, одна из которых худо-бедно, но как-то пытается выгрести из функциональной ямы, а вторая туда ещё падает и, вполне возможно, до дна ещё не долетела. С учётом того, что игра пройдёт на «поляне» той команды, которая пытается и старается, есть смысл на эту команду и поставить.



Констатируем: в весьма суровом, равном и взаимно умучивающем поединке «Локомотив» должен победить хоть и с минимальным счётом, но в основное время. Шайб будет немного, хорошо, если всего пять», — полагает Лебедев.

«Локомотив» — СКА. Прогноз: голы в Ярославле будут только в одни ворота В пяти предыдущих очных встречах «Локо» и СКА в регулярных чемпионатах одна из команд не забивала.