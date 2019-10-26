Дерек Чисора — Дэвид Прайс: прогноз Александра Беленького на бой в тяжёлом весе

Известный журналист Александр Беленький записал прогноз на бой Дерек Чисора (31-9-0, 22 KO) — Дэвид Прайс (25-6-0, 20 KO) в тяжёлом весе, на кону которого будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental.
Ставка: Чисора победит досрочно за 1.45.
«Дэвид Прайс – пропускающий мир большого бокса боксёр, с ним встречаются люди, которые либо идут наверх, либо вниз. Дерек Чисора, скорее всего, идёт вниз. Его побили все, кому надо было, и теперь ему надо доказать, что он по-прежнему находится в первой обойме тяжёлого веса.
Дэвид Прайс — огромный, неуклюжий, неумелый. Всего этого было достаточно в первых боях, в том числе и с достаточно известными боксёрами, но как только он встретился с кем-то посильнее, то у него сразу образовалось поражение нокаутом. Сейчас у него таких нокаутов уже шесть.
Хоть Дерек Чисора и не относится к числу нокаутёров, для Прайса этот бой кончится точно так же – победа Чисоры нокаутом. Прайс, пропустив, не забывает пропустить снова, снова и снова, пока не упадёт.
Вместе с тем здесь есть своя интрига. Мы помним те случаи, когда Прайс переворачивал людей, так что есть шанс, что он каким-то образом задосрочит Чисору. Но при прочих равных, думаю, Чисора победит нокаутом. В каком раунде? В каком попадёт. Вряд ли в первых, где-то в середине боя это случится».
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