«Ростов» — «Сочи»: прогноз Олега Лысенко на матч Российской Премьер-лиги

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Ростов» – «Сочи».

Ставка: победа «Ростова» за 1.66.



«Сочи» не сломался под ударами судьбы и судьи в Туле, но в Ростове повторить этот фокус дебютанту лиги будет крайне сложно. Джанаев, конечно, расстарается, чтобы напомнить о себе хорошо знакомому городу, но такие бенефисы, как в предыдущем туре, не выдаются на заказ, еженедельно.

После выволочки в Питере Карпин так настропалит своих, что они будут из шорт вон выпрыгивать, лишь бы исправиться. В этом сезоне жёлто-синие не выиграли дома лишь однажды, а не проиграли вообще ни разу. Победа хозяев не железобетонный, но, пожалуй, самый реальный вариант исхода встречи».



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