«Ростов» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Сочи» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ростова» в один мяч за 3.75.



«Очень интересно посмотреть, какие выводы сделали ростовчане после ужасного матча в Петербурге. 1:6 — сложно вспомнить, когда «Ростов» такой жёсткий удар получал. Хочется увидеть реакцию, работу над ошибками.



Здесь всё-таки домашний матч, и это означает, что атмосфера будет более приятной для хозяев поля. Больше свободы наверняка получат Ерёменко, Попов, Ионов, Шомуродов. В матче с «Зенитом» все они потерялись.



Что касается «Сочи», то он регулярно стал брать очки, по игре команда смотрится всё более целостно. Но футбол этот достаточно простой, от печки. Будут искать шансы для контратак сочинцы. Типичный выездной матч в исполнении «Сочи» мы увидим.



Думаю, «Ростову» будет непросто. И психологически этот матч довольно тяжёл будет после разгрома. И соперник закроется. Но всё же исполнительский класс «Ростова» должен будет сказаться. Ставлю на его победу ровно в 1 мяч. Мне видится, что Шомуродов свой шанс найдёт».



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