«Бавария» — «Унион Берлин»: прогноз Алексея Андронова на чемпионат Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Унион Берлин» в 9-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-3) за 2.15.



«На мой взгляд, очень неудобная игра для ставок. Когда такое соотношение сил, такая разница в классе между соперниками, очень тяжело что-то выбрать по-настоящему адекватное.



Но, конечно, здесь надо играть «Баварию» с форой, несмотря на все проблемы с составом, которые присутствуют. Некоторый кризис креативного футбола у «Баварии» все-таки есть. Но «Унион» на своём поле мюнхенцы разнесут. Может, даже кто-то из игроков резерва появится. И для него это будет дополнительным шансом себя проявить.



Просто не представляю другого варианта развития событий, кроме крупной победы «Баварии». Ставку предложу — «победа «Баварии» с форой -3» и коэффициентом 2,15».