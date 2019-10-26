«Ростов» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Сочи» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» 2-3 мяча за 1.80.



«На «Ростов-Арене» «Ростов» будет принимать «Сочи». После плохой игры должна идти хорошая. Уверен, Карпин наверняка провёл определённый разбор полётов после 1:6 в Петербурге. Правильно он сказал: лучше один раз так получить по носу, спуститься с небес на землю. Теперь надо постараться сыграть так, как «Ростов» умеет. А они умеют играть. Дома команда играет восхитительно — 5 побед и 1 ничья с московским «Спартаком».



«Сочи» — это «Зенит-2». У него не будет Фёдора Кудряшова, удаленного в Туле. «Сочи» пока в поисках своей игры. Да, какие-то проблески есть. В атаке какие-то интересные действия есть с Заболотным, Мостовым, Бурмистровым, Нобоа. Но «Ростов» всё равно, мне кажется, покрепче. К тому же у них есть желание реабилитироваться, да и статистика за него.



Можно было бы просто сыграть победу «Ростова» за 1,6. Но в пяти домашних встречах из шести у «Ростова» играл вариант, что команда забивала два-три мяча. Один раз только такой вариант не прошел: у «Крыльев» выиграли — 1:0. Исходя из статистики выберу ставку «индивидуальный тотал «Ростова» 2-3 мяча» за 1,8. Как бы ни был хорош Джанаев, Шомуродов, Ионов, Байрамян и Еременко с Поповым должны реабилитироваться и порадовать ростовских болельщиков голами».



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