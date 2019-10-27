«Локомотив» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена» в матче 14-го тура РПЛ в московском дерби сойдутся «Локомотив» и «Спартак». Начало — в 16:30 мск.



Сразу о главном: букмекеры считают хозяев московского дерби фаворитом с серьёзным перевесом. Мы с такой оценкой категорически не согласны и предлагаем заиграть ничью или победу «Спартака» за коэффициент 1.86. Аргументов в пользу красно-белых хватает. В трёх последних встречах РПЛ у «Спартака» две ничьи и одна победа над ближайшим соперником.

Последний раз «железнодорожники» выигрывали у красно-белых в знаменитом матче в августе 2017 года, когда Самедов получил вторую жёлтую за симуляцию в конце первого тайма и при 2:0 оставил Глушакова и компанию в меньшинстве. Затем Сёмин пару раз выдал 0:0 против Карреры и уступил Кононову — 1:2. Тедеско не прочь повторить успешные результаты предшественников.

К тому же немец в качестве главного тренера «Шальке» дважды обыгрывал «Локомотив». Немецкий специалист получил всю необходимую информацию о сопернике. У Тедеско было время изучить все сильные и слабые стороны «Локомотива», а вот чего ожидать «железнодорожникам» от ближайшего соперника, не совсем понятно. «Спартак» непредсказуем с точки зрения тактических построений, зато все ходы красно-зелёных заранее известны.

У «Локомотива» хватает травмированных, и это больше всего сказывается на линии нападения. На скамейке у Сёмина практически нет вариантов для усиления, поэтому «железнодорожникам» придётся использовать еле дышащую основу. «Спартак» готовился к предстоящему дерби в недельном цикле и должен иметь преимущество в движении ближе к концовке. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!