«Локомотив» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена» в матче 14-го тура РПЛ в московском дерби сойдутся «Локомотив» и «Спартак». Начало — в 16:30 мск.
Сразу о главном: букмекеры считают хозяев московского дерби фаворитом с серьёзным перевесом. Мы с такой оценкой категорически не согласны и предлагаем заиграть ничью или победу «Спартака» за коэффициент 1.86. Аргументов в пользу красно-белых хватает. В трёх последних встречах РПЛ у «Спартака» две ничьи и одна победа над ближайшим соперником.
Последний раз «железнодорожники» выигрывали у красно-белых в знаменитом матче в августе 2017 года, когда Самедов получил вторую жёлтую за симуляцию в конце первого тайма и при 2:0 оставил Глушакова и компанию в меньшинстве. Затем Сёмин пару раз выдал 0:0 против Карреры и уступил Кононову — 1:2. Тедеско не прочь повторить успешные результаты предшественников.
К тому же немец в качестве главного тренера «Шальке» дважды обыгрывал «Локомотив». Немецкий специалист получил всю необходимую информацию о сопернике. У Тедеско было время изучить все сильные и слабые стороны «Локомотива», а вот чего ожидать «железнодорожникам» от ближайшего соперника, не совсем понятно. «Спартак» непредсказуем с точки зрения тактических построений, зато все ходы красно-зелёных заранее известны.
У «Локомотива» хватает травмированных, и это больше всего сказывается на линии нападения. На скамейке у Сёмина практически нет вариантов для усиления, поэтому «железнодорожникам» придётся использовать еле дышащую основу. «Спартак» готовился к предстоящему дерби в недельном цикле и должен иметь преимущество в движении ближе к концовке. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
- 27 октября 2019
-
08:30
-
08:00
- 26 октября 2019
-
19:50
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 25 октября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:53
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:53
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00