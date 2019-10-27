Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Григория Телингатера на главный матч тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Григория Телингатера на главный матч тура АПЛ
Ставки 0

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер сделал прогноз на матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур».

Ставка: «Ливерпуль» забьёт первым и победит за 1.90.

«В прошлом туре «Ливерпуль» потерял очки в Манчестере, и это было вполне логично. План Сульшера работал: «Ливерпулю» не удавалось начинать атаки через фланги. Теперь у команды Клоппа ещё один матч с соперником из большой шестерки АПЛ. Важно, что на этот раз матч между английскими топ-клубами пройдёт уже на поле «Ливерпуля».

Непохоже, что эта команда может потерять очки в двух матчах АПЛ подряд. Тем более что «Тоттенхэм» буксует, и даже появились сомнения в том, насколько Почеттино управляет своими футболистами. В английских СМИ появлялись новости, что игроки недовольны тренером. В этой ситуации всё достаточно просто с прогнозом: победа «Ливерпуля», и первый гол в матче — за «Ливерпулем».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019