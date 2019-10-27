«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Григория Телингатера на главный матч тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер сделал прогноз на матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставка: «Ливерпуль» забьёт первым и победит за 1.90.



«В прошлом туре «Ливерпуль» потерял очки в Манчестере, и это было вполне логично. План Сульшера работал: «Ливерпулю» не удавалось начинать атаки через фланги. Теперь у команды Клоппа ещё один матч с соперником из большой шестерки АПЛ. Важно, что на этот раз матч между английскими топ-клубами пройдёт уже на поле «Ливерпуля».

Непохоже, что эта команда может потерять очки в двух матчах АПЛ подряд. Тем более что «Тоттенхэм» буксует, и даже появились сомнения в том, насколько Почеттино управляет своими футболистами. В английских СМИ появлялись новости, что игроки недовольны тренером. В этой ситуации всё достаточно просто с прогнозом: победа «Ливерпуля», и первый гол в матче — за «Ливерпулем».



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