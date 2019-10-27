«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Григория Телингатера на главный матч тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер сделал прогноз на матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур».
Ставка: «Ливерпуль» забьёт первым и победит за 1.90.
«В прошлом туре «Ливерпуль» потерял очки в Манчестере, и это было вполне логично. План Сульшера работал: «Ливерпулю» не удавалось начинать атаки через фланги. Теперь у команды Клоппа ещё один матч с соперником из большой шестерки АПЛ. Важно, что на этот раз матч между английскими топ-клубами пройдёт уже на поле «Ливерпуля».
Непохоже, что эта команда может потерять очки в двух матчах АПЛ подряд. Тем более что «Тоттенхэм» буксует, и даже появились сомнения в том, насколько Почеттино управляет своими футболистами. В английских СМИ появлялись новости, что игроки недовольны тренером. В этой ситуации всё достаточно просто с прогнозом: победа «Ливерпуля», и первый гол в матче — за «Ливерпулем».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 27 октября 2019
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 26 октября 2019
-
19:50
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40