«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на счёт в матче РПЛ

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: точный счёт 3:1 за 15.00.



«Не хотелось бы попасть под горячую руку той части поклонников “Спартака”, которые считают, что негоже вставлять палки в колеса парню, который только-только приехал. Тем более что парень пока не дает повода ругать его и проходиться по нему последними словами. Он ведет себя очень достойно, даже скамейку перенес в ту часть стадиона, в которой находятся поклонники “Торпедо”.

Не хочу никакую ерунду говорить, вдруг у парня получится. Почему непременно мы должны думать о нем худо? Да, ему всего 18 лет, в прошлом году окончил школу, у него вид как у моего соседа, который закладывал за воротник чаще, чем моргал. Он похож на бражника из песен группы Любэ, но это не лишает его цельности. Даже с таким видом можно быть хорошим тренером, но нужно время, чтобы это понять.

Дело в том, насколько сильнее “Локомотив”. Дело не в “Спартаке” и не в перманентных революциях внутри него, а в том, что “Спартак” слабее “Локомотива” сейчас в 449 раз, и он едет в гости к команде, которая вот-вот не дала в лоб Криштиану Роналду. Как раз ему-то она дала, он только первый матч не забил из своих двухсот последних. Не получилось дать в лоб Дибала, который и забил два победных мяча.

“Спартак” едет в гости к “Локомотиву”, ну как едет, обе команды же московские, который обозлен поражениями и минимальным счетом в Италии. Понимаете к чему клоню? “Спартаку” забьют не менее двух мячей. Максименко не такой уж непробиваемый вратарь. Можно сказать, у “Спартака” вообще нет вратаря. Ставлю на точный счет 3:1 в пользу “Локомотива”».

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