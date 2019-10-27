«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Локомотив» победит за 2.02.



«Локомотив» достойно смотрелся против «Ювентуса», но проиграл. Команда не справилась с левой ногой Пауло Дибалы, а «Спартак» с Доменико Тедеско готов предложить новые идеи, решения и какие-то любопытные ходы на матч с «Локомотивом». Я вполне допускаю, что «Спартак» может сыграть в три центральных защитника — Тедеско в «Шальке» эту схему неоднократно использовал. С учётом неплохой игры Кутепова и Жиго в последнем матче, а также возвращения Джикии это вариант, который нельзя исключать. Тедеско рассказал всем, что он собирается играть на результат, сейчас красота игры отходит на второй план. Нужен результат, нужна уверенность в том, что футболисты всё делают правильно. Я думаю, что «Спартак» не будет лезть на рожон, не будет открываться против «Локомотива».

«Локомотив» мощнее, мускулистее, увереннее выглядит сейчас, чем «Спартак», даже несмотря на травмы Антона Миранчука, Жемалетдинова, дисквалификацию Живоглядова или травму Федора Смолова. «Локомотив» сейчас обладает более качественным и мощным составом, к тому же Юрий Павлович Семин знает, как команду подготовить к любому сопернику.

«Локомотив» сильнее. Учитывая, что это прогноз, «Локомотив» должен обыграть «Спартак». Если всё оценивать и ставить на чаши весов, то «Локомотив» дома при своих болельщиках выиграть должен. Не верите, рассмотрите тогда вариант «Локомотив» не проиграет через тотал меньше 2,5». Я не жду большого количества голов от команд. У «Спартака» всё не очень здорово строится в атаке, какие-то хаотичные решения и действия.

У «Локомотива» чуть больше структуры, но это не та команда, которая катком может проехаться по сопернику, забив очень много. Если «Спартак» сыграет в три защитника, то бежать особо и некуда будет. Но у «Локомотива» есть Крыховяк, Эдер, Жоао Марио, Алексей Миранчук, которые могут за счёт индивидуального класса момент использовать. У «Спартака» с этим проблем побольше».

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