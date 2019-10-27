«Болонья» — «Сампдория»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 10-го тура Серии А сезона-2019/20 «Болонья» — «Сампдория».



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.04.



«Не прекращаются разговоры о бедном Синише Михайловиче, тренере «Болоньи», который борется с тяжелой болезнью. Понятно, что он работал и в «Сампдории», и там особое отношение к нему, но это вряд ли повлияет на ход матча, это просто антураж вокруг него.

Что касается матча, генуэзцы в ужасном положении — «Болонья», конечно, значительно лучше. Играет в очень качественный футбол. Но все равно, мне кажется, этот матч будет непростым для хозяев поля, особенно учитывая фактор того, что «Сампдория» уже с новым тренером, да не с каким-нибудь, а с Клаудио Раньери.

Думаю, увидим закрытый футбол, будет мало опасных моментов, поэтому ставлю на тотал меньше 2,5 гола».



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