«Болонья» — «Сампдория»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 10-го тура Серии А сезона-2019/20 «Болонья» — «Сампдория».
Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.04.
«Не прекращаются разговоры о бедном Синише Михайловиче, тренере «Болоньи», который борется с тяжелой болезнью. Понятно, что он работал и в «Сампдории», и там особое отношение к нему, но это вряд ли повлияет на ход матча, это просто антураж вокруг него.
Что касается матча, генуэзцы в ужасном положении — «Болонья», конечно, значительно лучше. Играет в очень качественный футбол. Но все равно, мне кажется, этот матч будет непростым для хозяев поля, особенно учитывая фактор того, что «Сампдория» уже с новым тренером, да не с каким-нибудь, а с Клаудио Раньери.
Думаю, увидим закрытый футбол, будет мало опасных моментов, поэтому ставлю на тотал меньше 2,5 гола».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 октября 2019
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 26 октября 2019
-
19:50
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 25 октября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:53
-
17:00
-
16:00
-
15:00