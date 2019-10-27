«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на московское дерби в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.10.



«Очень сложный матч для прогноза. Очень много нюансов. «Спартак» сейчас явно находится не в лучшем состоянии. Но в то же время «Локомотив» хорош, однако ему надо восстанавливаться после поражения в Турине, где команда вела. Психологически, скорее всего, «Спартак» даже лучше будет выглядеть в этой встрече.

Но давайте не будем забывать о качестве исполнителей. Да, Сёмин наверняка будет ротировать состав. Но матч со «Спартаком» слишком важен, чтобы делать глобальные перестановки. Баринов и Крыховяк точно будут на поле. Нет линии у «Спартака», которая точно будет лучше, чем у «железнодорожников».

Хотел бы поставить на ничью, раз «Спартак» будет свежее. Класс, повторюсь, у «Локо» повыше. Но всё же мне больше нравится ставка, которая не рассказывает о результате.

Поставлю на то, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом. Будут осторожничать команды поначалу, а потом игра пойдёт веселее. Так часто бывает в центральных играх».



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