«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.03, ничья в первом тайме за 2.15, ТМ 2,5 мяча за 1.80.
«Московское дерби, мои ставки — «Локомотив» победит, ничья в первом тайме и тотал меньше 2,5. И вот почему.
«Локо» неслучайно лидирует, очень хороший сплав опыта и молодых ребят в команде. У «Спартака» в последнее время не клеится с атакой. Новый тренер пока ещё не дошёл до умов футболистов, хотя я видел, что в последней игре он просил своих игроков действовать плотнее. Но при всем этом, у «Спартака» не получается игра. Думаю, что «Локо» победит».
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