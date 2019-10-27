ЦСКА — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо».

Ставка: победа ЦСКА за 1.90, ничья в первом тайме за 2.10, «Динамо» не забьёт за 2.40.



«Второе московское дерби за день, мои ставки тут — ЦСКА победит, ничья в первом тайме и «Динамо» не забьёт.

Несмотря на то что ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в последней встрече, команда выглядела неплохо, имела ряд моментов. У «армейцев» есть кому забивать, есть кому подносить мячи.

У «Динамо» с этим сложнее. У них практически тот же состав, менее опытный тренер, поэтому, думается, ЦСКА после нескольких подряд неудачных матчей встряхнётся. Тренер ЦСКА всегда управляет процессом, поэтому «армейцы» победят».

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