ЦСКА — «Динамо»: прогноз Егора Титова на московское дерби в 14-м туре РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 2.95.
«Очень интересный матч. Если смотрим на таблицу чемпионата России, то ЦСКА — вверху, «Динамо» — в самом низу. Но если посмотреть на историю встреч, то ЦСКА у «Динамо» два года не выигрывает. Да и вообще, ЦСКА обычно очень плохо с «Динамо» играет, в любое время.
У «Динамо» сейчас все плохо, команда в аутсайдерах. Но понятно всем, что «Динамо» с таким составом, а он, на мой взгляд, не хуже, чем у ЦСКА, пора вылезать со дна. ЦСКА — удобный соперник для «Динамо». Мы видим, что «армейцы» не так хороши, не так сильно уверены в себе. Так что беру ставку — «Динамо» с форой (0)».
Давление больше на ЦСКА. Времени для подготовки больше у «Динамо». Так что моя ставка на бело-голубых обоснована».
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