«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: ИТБ «Локомотива» 1,5 мяча за 2.11.
«Несмотря на поражение в Турине, «Локомотив» силён. Это видно, это несомненно. «Спартак» при новом тренере, Доменико Тедеско, пока непредсказуем, но не думаю, что красно-белые уже на данном этапе смогут что-то противопоставить «железнодорожникам».
Думаю, гости сыграют в оборонительный футбол, а хозяева, «Локомотив», постараются задавить соперника. Считаю, в обороне «Спартака» в этом матче образуется как минимум две пробоины. Моя ставка — индивидуальный тотал подопечных Юрия Семина больше 1,5 гола».
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