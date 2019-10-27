«Авангард» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на главный матч дня в КХЛ

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч «Авангард» — ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.

Ставка: победа ЦСКА за 1.90.

«Матч пройдёт в Балашихе, матч-блокбастер. Это повторение финала Кубка Гагарина прошлого сезона, который ЦСКА выиграл со счетом 4-0. Серия получилась максимально короткой, но при этом максимально напряжённой. Команда Боба Хартли старалась сделать всеё чтобы взять хотя бы один матч, но сделать это не получилось.

Армейцам чего-то не хватало на страте чемпионата, они никак не могли разогнаться. У них было поражение в Нижнем Новгороде от «Торпедо», но после этого ЦСКА пошёл вперед как танк: 14 побед в 15 матчах. Была только одна осечка — поражение от «Витязя». Команда просто потеряла концентрацию и не настроилась правильно на соперника.

Однако к очному матчу команды подходят после странных поражений со счётом 0:3. ЦСКА проиграл дома «Йокериту», этого не ждал никто. Мне кажется, что здесь тоже не хватило какого-то настроя. «Авангард» дома проиграл «Куньлуню» тоже со счетом 0:3. Как мне кажется, эти команды видят друг друга на расстоянии, и уже примерно за неделю до матча они думали об этой игре. Это им мешало поймать должную концентрацию на «Йокерит» и «Куньлунь». Капризов был травмирован, но вроде как он будет готов к матчу.

Что сказать об этом матче? Я бы поставил на победу ЦСКА в основное время. Я рискую, понимая, что армейцы играют в гостях, что «Авангард» хорош, что в состав омской команды вернулись травмированные. Но всё-таки им надо время на то, чтобы обратно влиться, поймать ритм, а ЦСКА этот ритм поймал. В этом сезоне ЦСКА напоминает команду-машину, это лучший клуб КХЛ».

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