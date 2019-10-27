«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и ставка Виктора Гусева на московское дерби РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: ничья за 3.52.
«Спартак» с новым тренером. Первую встречу Доменико Тедеско провел против «Рубина» на «Открытие Арене» — ничья 0:0. Игра не впечатлила.
«Локо», со всеми травмами и потерями, взял и выиграл у «Ахмата» чуть ли не резервным составом. Причем уверенно — 2:0. Это показывает, что «Локомотив» очень силен, неслучайно «железнодорожники» занимают первое место. После матча Лиги чемпионов «Локо» с «Ювентусом» прошло пять дней. Не думаю, что еврокубки как-то скажутся на форме футболистов «Локомотива».
Что касается потерь, то нет Смолова, Рыбуса, Джорджевича, Фарфана, Антона Миранчука, но вернулись Крыховяк, Жемалетдинов. Доменико Тедеско повезло. В ближайшее время «Спартак» играет либо на своем поле, либо не выезжает за пределы Москвы. Спокойно можно тренироваться и отрабатывать новые игровые модели.
У «Локо» пять побед в последних пяти турах. Но, учитывая сказанное выше, возьму и поставлю на ничью с коэффициентом 3,52».
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