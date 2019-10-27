«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч английской Премьер-лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» в 10-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.45.



«Обе команды отличаются сформировавшимися составами. Недаром мы их видели в финале Лиги чемпионов прошедшего сезона. В первую очередь, костяк команд составляют атакующие группы. У «Ливерпуля» это тройка Мане, Салах и Фирмино. А у «Тоттенхэма» — Кейн и Сон. Но у них ещё и группа поддержки есть.

«Тоттенхэм» неважно играл в последнее время, но сумел переломить ситуацию в матче с «Црвеной Звездой», уверенная победа, качественная. Заряд получен перед выездом в Ливерпуль.

«Ливерпуль» в прошлом туре наконец-то очки потерял, не выиграв у «Манчестер Юнайтед», но там много вопросов оставили судейские решения. Не думаю, что стоит говорить о каком-то спаде у команды Клоппа.

Думаю, очень хорошая атака у «Тоттенхэма», чтобы хотя бы гол забить в предстоящем матче. Но «Ливерпуль» всё рано более монолитная команда, более классная.

Так что ставлю на победу «Ливерпуля», но забьют обе команды».



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