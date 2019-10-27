«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 10-го тура АПЛ

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» в 10-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ливерпуля» в каждом из таймов за 3.50, «Тоттенхэм» не забьёт за 2.70.



«Жду, во-первых, уверенной победы хозяев. Рискну предположить, что они выиграют оба тайма и матч в целом. «Шпоры» безобразно в этом сезоне играют на выезде, да и вообще очень плохо выглядят относительно собственных возможностей.

Предполагаю ещё, что «Тоттенхэм» не забьёт. В этой команде много мастеров, ещё больше тех, кто может забить, но мне кажется, что им это не удастся. На сегодняшний день «Ливерпуль» — крепкий и агрессивный. И постоянно прессингует соперников по всему полю. В игре против такого оппонента «Тоттенхэм» не справится в том числе с нервами.

Поэтому мой прогноз — победа «Ливерпуля» в каждом из таймов и «Тоттенхэм» не забьёт».



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