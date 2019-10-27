«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 10-го тура АПЛ

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» в 10-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Ливерпуля» в каждом из таймов за 3.50, «Тоттенхэм» не забьёт за 2.70.
«Жду, во-первых, уверенной победы хозяев. Рискну предположить, что они выиграют оба тайма и матч в целом. «Шпоры» безобразно в этом сезоне играют на выезде, да и вообще очень плохо выглядят относительно собственных возможностей.
Предполагаю ещё, что «Тоттенхэм» не забьёт. В этой команде много мастеров, ещё больше тех, кто может забить, но мне кажется, что им это не удастся. На сегодняшний день «Ливерпуль» — крепкий и агрессивный. И постоянно прессингует соперников по всему полю. В игре против такого оппонента «Тоттенхэм» не справится в том числе с нервами.
Поэтому мой прогноз — победа «Ливерпуля» в каждом из таймов и «Тоттенхэм» не забьёт».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 октября 2019
-
17:55
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 26 октября 2019
-
19:50
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40