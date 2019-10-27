«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ильи Казакова на английскую Премьер-лигу

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» в 10-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 2,5 мяча за 2.20, обе забьют за 1.65.
«Матчи между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» в последнее время получаются очень результативными. Жду, что ставка «тотал больше 2,5 гола» оправдает себя достаточно рано и не придётся с ней тянуть до последних минут.
Во-вторых, мне кажется, что хорошая ставка «обе команды забьют», потому что «Арсенал» должен нервничать после поражения в матче с «Шеффилдом» и лезть вперёд. «Кристал Пэлас», удивительным образом карауля свои моменты в этом сезоне, очень успешно их реализует.
Всё равно жду победы канониров, потому что очень сложно предположить, что они в течение нескольких дней могут проиграть и «Шеффилду», и «Кристал Пэласу». Мой прогноз — победа «Арсенала», верховой матч и «Кристал Пэлас» забьёт».
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