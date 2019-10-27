«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Михаила Гончарова на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: обе забьют за 1.84, второй тайм результативнее первого за 2.10.
«Не самый простой матч с точки прогнозирования победителя, поскольку крайне трудно анализировать сегодняшнее состояние «Спартака». Сейчас у красно-белых новый тренер, команда может сильно меняться чуть ли не в ежедневном режиме, и разница по сравнению с дебютным матчем Тедеско с «Рубином» может оказаться ощутимой.
Поэтому не рискнул бы выделять фаворита в этой паре, а предпочёл бы сыграть на других ставках. Первая — обе команды забьют. Класс исполнителей и в «Локомотиве», и в «Спартаке» достаточно высокий, он превалирует над умением обороняться, плюс статус дерби не позволит никому отсиживаться у своих ворот.
Вторая ставка — во втором тайме будет забито больше голов, чем в первом. Здесь руководствуюсь тем, что «Локомотив» растратил много сил и эмоций в Турине, к концу игры в Черкизово в воскресенье он не сможет сохранять стопроцентную концентрацию, а потому есть шанс увидеть обоюдоострый футбол».
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