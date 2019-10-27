«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор английского и российского футбола Денис Казанский дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«Главный матч в Англии. «Ливерпуль» впервые потерял очки, не выиграв у «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе. Но затем была довольно успешная встреча в Бельгии в Лиге чемпионов, с большим результатом, что в какой-то степени удивительно. Думаю, ситуация на «Олд Траффорд» не сильно повлияла на ментальность «Ливерпуля».

А вот с «Тоттенхэмом» настоящая беда. Во-первых, надо вспомнить, что команда выиграла всего одну из 13 встреч с «Ливерпулем», это какая-то запредельная цифра. На «Энфилде» тоже всё достаточно плохо. А «Ливерпуль», кстати, на «Энфилде» не проигрывает с апреля 2017 года, если брать все матчи.

И вот приезжает проблемный «Тоттенхэм», понимая, что впереди большая статусная встреча. Думаю, нас ждёт довольно результативный футбол. «Ливерпуль» на своём поле летит, команда забивает много. Но и пропускает тоже. На «Энфилде» во всех четырёх домашних матчах три забито, но один обязательно пропущен. С атакой «Тоттенхэма», с постоянным пропуском обороны «Ливерпуля» обе забьют в этой встрече гарантированно».



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