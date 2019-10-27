«Рома» — «Милан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 10-го тура Серии А сезона-2019/20 «Рома» — «Милан».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.72.



«И «Рома», и «Милан» сейчас испытывают игровые проблемы — ажурного футбола не видим ни у тех ни у других. У римлян, конечно, положение чуть лучше, но миланцы при Пиоли провели неплохой первый тайм с «Лечче», правда, победу одержать не сумели.

В этом матче, думаю, будет достаточно много опасных моментов, потому что командам уже нечего терять, они пойдут в атаку. Пора уже двигаться вперёд, подниматься в турнирной таблице, иначе возможны неприятные последствия, связанные с недовольством болельщиков. А мы знаем, что в Италии критика фанатов всегда довольно серьёзная.

Будет атакующий футбол, и, кто забьет больше, тот выиграет. А ставка — тотал больше 2,5 мяча».



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