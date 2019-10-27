Когда играют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 27 октября, в матче 10-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 19:30 мск. Матч в прямом эфире покажет «Okko Спорт».

Прогноз «Чемпионата»: победа «Ливерпуля» в 1–2 мяча за 2.20.

«Неудивительно, что подопечные Юргена Клоппа идут у букмекеров явным фаворитом. В девяти турах АПЛ они потеряли лишь два очка, в первом матче после международной паузы допустив осечку на “Олд Траффорд” (1:1). “Ливерпуль” уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая “Манчестер Сити” на шесть очков. “Тоттенхэм” (13) — на седьмом месте.

К тому же красные традиционно великолепно играют с подопечными Маурисио Почеттино: всего одно поражение в 14 матчах — это очень серьёзно. Три последние встречи остались за мерсисайдцами (2:0, 2:1, 2:1), в том числе и победа в финале Лиги чемпионов 1 июня.

Тем не менее брать П1 за 1.54 совсем не хочется, а лезть в форы довольно опасно. “Тоттенхэм” находится не в лучшем состоянии, но сыграть от соперника команде по силам. Кроме того, “шпоры” провели предыдущий матч на сутки раньше, причём в Англии. “Ливерпуль” играл в Бельгии в среду, потратив определённое время и силы на перелёт. Предпосылок для разгрома не много.

Из ставок на результат можно выделить разве что П1 с разницей в 1–2 мяча за 2.20. Попробуем похулиганить. Красные в шести матчах из семи предыдущих с “Тоттенхэмом” забивали строго по два мяча. При этом вариант “Ливерпуль” забьёт ровно два мяча" идёт за 3.22». С точки зрения математики, проходить мимо нельзя.