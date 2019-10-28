Mousesports — Virtus.pro: прогноз на киберспортивный матч ECS Season 8 Europe

Сегодня, 28 октября, состоится четвертьфинальный матче турнира ECS Season 8 Europe Week 5 mousesports — Virtus.pro.



Ставка: победа mouz за 1.31.



Mousesports находятся на 7-м месте по версии сайта hltv. Парни покидали тир-1 сцену на некоторое время, они поменяли состав, поменяли тренера и были на 50-й строчке в рейтинге. В таком составе не всегда даже получилась хорошо выступить на тир-2 турнирах, но уже сегодня mousesports входят в десятку лучших команд мира. «Мышки» заняли первое место на DreamHack Open Tours 2019 и 3-4-е место в ESL Pro League Season 9 Finals, проиграв в полуфинале команде Team Liquid, которая в итоге стала чемпионами. Провалили ESL One Cologne 2019, заняв 7-8-е место, и даже не прошли квалификацию на ESL

«Мышки» находятся в хорошей игровой форме, судя по последним результатам. В рамках ESL Pro League Season 10 Europe коллектив mousesports имеет 3 победы из 3. На ECS Season 8 Europe Week 3 парни проиграли команде m1x со счётом 1:2 в первом же раунде. Возможно, это было сделано нарочно в преддверии StarSeries i-League Season 8. Однако и на этом турнире парни заняли лишь 9-12-е место, обыграв только команду Invictus. Казалось, что «мышки» только-только подняли голову, но, похоже, уже снова постепенно зарываются в песок.



Virtus.pro находится на 21-м месте в топе hltv. Сложно вспомнить когда новый состав Virtus.pro чего-то добивался на крупных турнирах. После того как легендарный состав VP распался, коллектив плавно перекочевал из числа лучших команд мира в тир-2 команду. Но даже в этом дивизионе Virtus.pro не хватает звёзд с небес. VP по-прежнему не может обыграть команду даже из топ-20. Поэтому я в них верю.



Mousesports является безоговорочным фаворитом в этом противостоянии, даже несмотря на неудовлетворительные результаты. Если «мышки» плохо покажут себя и здесь, то это станет поводом задуматься об очередных заменах в составе.