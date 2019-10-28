«Нефтехимик» – «Адмирал»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Адмирал».
Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.10.
«Адмирал» неплохо выступает в этом сезоне, но я не думаю, что они смогут набрать очки в матче с «Нефтехимиком». Команды сейчас располагаются рядом в турнирной таблице, но в целом по сезону предпочтительнее смотрится «Нефтехимик». Стоит отметить, что у «Адмирала» хорошие результаты, и они меня удивляют. Правда, последние два матча владивостокцы проиграли.
«Нефтехимик» находится в хорошей форме. Нижнекамцы одержали пять побед подряд. И я уверен, что они продолжат свою победную серию, потому что «Адмирал» сыграет после длительного перелёта. У «Нефтехимика» в этом плане есть преимущество, и они смогут победить в основное время», — сказал Вуйтек.
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