Эксперты назвали шансы Новикова остаться главным тренером «Динамо»

Московское «Динамо» оживает на глазах. После назначения Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера москвичи сыграли вничью с «Краснодаром», а в минувшем туре обыграли ЦСКА со счётом 1:0. «Динамо» находится на 13-м месте, набрав 14 очков.
Аналитики оценили шансы Новикова стать полноценным главным тренером клуба. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 4.0. Это примерно 22% вероятности.
Фаворит на пост тренера москвичей, по оценке букмекеров, румынский специалист Мирча Луческу. Поставить на его назначение можно с коэффициентом 3.5 (24%). Кроме того в числе главных претендентов ещё один румын Дан Петреску (6.0, 16%), Сергей Кирьяков (7.0, 14%) и Андрей Кобелев (12.0, 7%).
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