«Парма» — «Верона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал составил прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2019/20 «Парма» — «Верона».
Ставка: победа «Пармы» за 2.17.
«Парма» — очень крепкая команда, которая показала свой класс и в матче против «Интера» на «Сан-Сиро», и вообще играет в очень содержательный футбол. Поэтому я думаю, что в этом матче можно брать, что «Парма» выиграет вчистую и при этом будет тотал больше 2,5 гола. Хотя и просто на победу хозяев поля коэффициент неплохой — за двойку», — сказал Арустамян.
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