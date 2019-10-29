«Эвертон» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Эвертон» — «Уотфорд».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.90.
«Не удивлюсь, если и те, и другие выйдут играть составами, максимально приближенными к основным. По крайней мере в предыдущем раунде было так. Сейчас же, когда и у одних, и у других наметился прогресс, логично было бы подтвердить это соответствующими результатами.
«Уотфорд» не проигрывает уже три матча и пропустил за это время всего один мяч.
«Эвертон» хорошо смотрелся в последних двух матчах, но если «Вест Хэм» удалось переиграть, в гостях у «Брайтона» не повезло.
Думаю, игра получится упорной. Кике Санчес Флорес захочет сыграть вторым номером, а «Эвертон» будет пытаться взломать насыщенную оборону «шершней». Вряд ли мы увидим здесь много голов», — сказал Петросьян.
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