«Динамо» М — «Авангард»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.86.
«Давайте поговорим о большом хоккее, который пройдёт в Москве. «Динамо» сыграет с «Авангардом». Довольно любопытная игра. Из амбиций соткана история нынешнего сезона. И «Динамо», и «Авангард» метят наверх, но пока не слишком получается.
«Динамо» возвращается из дальневосточного турне. Москвичи там сыграли замечательно, но сейчас возвращаются, и начинается акклиматизация. «Авангард» никуда не уезжал. Недавно сыграл в Подмосковье. Пока действует неудачная череда из четырёх матчей. Несколько встреч ушли за пределы основного времени. В любом случае «Авангард» не выигрывает, поэтому в этом матче команда приложит максимум усилий, чтобы дать «Динамо» серьёзный бой.
В матчах этих команд всегда плотная игра, разница в одну шайбу, но на этом отрезке календаря у «Авангарда» есть некоторое преимущество. Предполагаю, что «Авангард» победит, но сыграю победу за пределами основного времени, там хороший коэффициент, поэтому над этим стоит поразмыслить», — сказал Казанский.
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