«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».
Ставка: «Манчестер Сити» забьет больше 3 мячей за 1.90.
«У «Саутгемптона» совсем всё плохо. Команда откровенно отбывает номер, пропускает девять мячей, что является рекордом для домашних команд в истории АПЛ. Похоже, игроки просто не желают продолжать работать под руководством Хазенхюттля, о чём в последнее время непрозрачно намекают. Всё-таки недостаток мастерства и недостаток желания – это разные вещи. А в последнее время проблемы были и с первым, и, что даже более важно, со вторым.
У «Ман Сити» таких проблем нет, и, независимо от того, в каком составе выйдет команда, она должна здесь побеждать. Скорее всего, это ей удастся сделать уверенно и, вполне вероятно, с крупным счётом.
«Саутгемптон» пропустил 16 мячей в последних четырёх играх. Было бы странно предполагать, что игроки «Сити» не воспользуются такой ситуацией», — полагает Петросьян.
- 29 октября 2019
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 28 октября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 27 октября 2019
-
19:00
-
18:15
-
17:55
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30