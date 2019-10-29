«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».



Ставка: «Манчестер Сити» забьет больше 3 мячей за 1.90.



«У «Саутгемптона» совсем всё плохо. Команда откровенно отбывает номер, пропускает девять мячей, что является рекордом для домашних команд в истории АПЛ. Похоже, игроки просто не желают продолжать работать под руководством Хазенхюттля, о чём в последнее время непрозрачно намекают. Всё-таки недостаток мастерства и недостаток желания – это разные вещи. А в последнее время проблемы были и с первым, и, что даже более важно, со вторым.



У «Ман Сити» таких проблем нет, и, независимо от того, в каком составе выйдет команда, она должна здесь побеждать. Скорее всего, это ей удастся сделать уверенно и, вполне вероятно, с крупным счётом.



«Саутгемптон» пропустил 16 мячей в последних четырёх играх. Было бы странно предполагать, что игроки «Сити» не воспользуются такой ситуацией», — полагает Петросьян.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз: 0:9 от «Лестера» — это только начало Пять предыдущих очных встреч неизменно заканчивались в пользу команды Гвардиолы.