«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 2.50.



«Сегодня мы рассматриваем матч «Сибирь» — «Автомобилист», но рассматривать там, собственно говоря, нечего, поскольку все лежит на поверхности. Начнем с самого прекрасного. Оба грядущих соперника свой последний матч в КХЛ играли дома, причем оба с «Магниткой». Так вот, новосибирцы с грехом пополам, вспотев и умучившись, его все-таки выиграли, пусть и в овертайме. Причем отыгравшись с 0:2. «Автомобилист» его не просто проиграл, но проиграл всухую, что уже не просто говорит, а вопиет о проблемах в созидании.



Идем дальше. У «Сибири» в настоящий момент действующая серия из четырех побед. Началась она еще на выезде, в Сочи, после чего было три домашних матча. У «Автомобилиста» — серия из шести поражений, что само по себе выглядит как-то безнадежно. Да, там соперники были посильнее новосибирских, но так ведь и екатеринбургцы себя с начала сезона по другим меркам позиционировали.



Пункт третий: место проведения матча. А это солнечный город Новосибирск, где арена будет под завязку, и болеть она будет на разрыв мозга и точно не за «Автомобилист». В общем, в этом матче все против гостей, включая статистику личных встреч, где у «Сибири» на три победы больше. Как говорится, получите и распишитесь.



Таким образом, усомниться в победе хозяев нет никаких оснований. От слова «вообще». «Автомобилист» будет бит в седьмой раз подряд, «Сибирь» одержит пятую победу, и по-другому быть не может. Будем надеяться, что случится это в основное время, тут у ФОНБЕТ есть скромное предложение по этому поводу», — сказал Лебедев.



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