«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка Лиги
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с разницей минимум в 3 мяча за 1.82.
«Саутгемптон» на удивление хорош в этом сезоне, по сравнению с собственными возможностями. Опять же, если говорим о Кубке лиги, это не тот турнир, в котором «святые» на что-то будут претендовать и стараться лезть далеко. В особенности когда речь идет о матче с фаворитами.
Поэтому мой прогноз на противостояние «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — разгромная победа хозяев, их успех в каждом из таймов и в матче в целом, тотал больше 3,5 гола и гости не забьют», — сказал Казаков.
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз: 0:9 от «Лестера» — это только начало
Пять предыдущих очных встреч неизменно заканчивались в пользу команды Гвардиолы.
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